17 нейросетей для создания и обработки изображений

Дарья Сопина

Маркетинг не обходится без изображений – они нужны для иллюстрирования статей, рекламных креативов и так далее. А нейросети могут значительно облегчить процесс работы с визуальным контентом.

Я собрала подборку из 17 сервисов на нейросетях для создания и обработки изображений. Все они бесплатны, но некоторые предлагают за деньги дополнительные возможности.

Инструменты расположены в случайном порядке.

Сотрудник Uber Филипп Ван создал сервис, генерирующий человеческие лица. Он работает на основе генеративной нейросети StyleGAN от Nvidia.

Фото человеческих лиц генерируются автоматически на основе миллионов обработанных изображений. Система анализирует их и создает собирательный образ. Каждый раз, когда обновляете страницу, появляется новое лицо. Вы можете подумать, что где-то видели этого человека, но его на самом деле нет. Этот сервис – раздолье для тех, кому нужны фейковые фото для отзывов, или тех, кто боится нарушить авторские права при использовании фотографий людей.

В большинстве случаев нейросеть выдает действительно качественные фото. Но случаются и ошибки – например, размытие одной области или добавление постороннего объекта на фото, приводящее к искажению. По моим наблюдениям, ошибки содержит примерно один результат из 5–6.

Корпорация Nvidia, разрабатывающая графические процессоры, создала свой сервис для ретуширования изображений. В него можно загрузить любую картинку и исправить ее с помощью «умной» кисти.

Нейросеть умеет незаметно удалять разные объекты с фото. Обработка изображения занимает несколько секунд: нужно просто загрузить выбранное фото, «закрасить» детали, которые вам не нужны, и нажать на «Apply Model».

Графический редактор от Google помогает создавать хорошие иллюстрации тем, кто не умеет рисовать. Сервис был представлен в рамках проекта AI Experiments, открытого осенью 2016 года.

Внешне нейросеть похожа на простой графический редактор. В сервисе можно:

выбрать три формата изображения – одно горизонтальное и два вертикальных;

просто рисовать, как карандашом в Paint;

создавать фигуры – круги, треугольники и четырехугольники;

писать текст любым из 14 шрифтов, выбирать размер букв от 8 до 96;

заливать цветом фигуры, изображения, фон, менять цвета любых элементов;

перемещать и масштабировать объекты на рисунке.

Самая главная функция сервиса – создание опрятных и красивых рисунков на основе каракулей. Достаточно приблизительно нарисовать объект, и сеть покажет сверху небольшие иконки изображений. Кликните на любую, чтобы каракули превратились в осмысленный рисунок.

С помощью нейросети легко создавать простейшие рисунки. Идеально для тех, кто выбрал минимализм в оформлении, например, социальных сетей – за 1-2 секунды можно создать уникальную простую иллюстрацию к посту.

Если будете работать с AutoDraw, учтите, что у нейросети своеобразное восприятие каракулей. Иногда она не может определить, что изображено, и предлагает неподходящие иллюстрации.

Еще один сервис, демонстрирующий работу нейросети GauGAN от Nvidia. Модель нейросети назвали в честь художника Поля Гогена. Сам сервис превращает схематичные зарисовки в сносные пейзажи, используя результаты обработки более 1 млн фото, полученных от Flickr.

Из-за наплыва посетителей сервис может быть недоступен. Посмотреть демо можно на сайте Nvidia.

Чтобы получить пейзаж, схематично нарисуйте его. В демонстрационной версии Nvidia для этого есть все необходимое – можно выбрать кисти для травы, холма, камней, деревьев и других элементов. Если вы знакомы с английским хотя бы на базовом уровне, проблем не возникнет.

Сервис генерирует логотипы, исходя из информации о вашей компании. В работе он использует алгоритмы Tensor Flow от Google.

Чтобы получить несколько вариантов логотипов, нужно рассказать нейросети о том, чем вы занимаетесь и какие решения вам нравятся. А именно:

указать сферу деятельности;

выбрать 5 или более логотипов, которые вам нравятся, из предложенных;

выбрать 2 набора цветов;

выбрать 3 конкретных цвета для логотипа;

указать название компании и слоган или УТП;

выбрать до 5 символов, характеризующих вашу компанию.

После этого нейросеть сгенерирует 12 вариантов, основываясь на анализе реально существующих логотипов и информации, которую вы ей предоставили.

Этот сервис – результат сотрудничества Google Arts и Culture Lab. Он создает из фотографий портреты со стихотворениями.

Чтобы получить уникальный портрет, нужно сначала ввести любое слово, которое должно присутствовать в стихе. А потом разрешить доступ к камере. Через несколько секунд получите готовый «стихотворный» портрет.

Есть два нюанса:

указывать слово нужно на английском, нейросеть пока не умеет распознавать другие языки;

загрузить чье-то фото не получится, нейросеть работает только с камерой вашего устройства.

Возможно, нейросеть будет развиваться дальше и сможет обрабатывать не только фото, сделанные здесь и сейчас. А пока ее можно использовать, чтобы генерировать контент для личного аккаунта: например, удивлять подписчиков в Instagram.

Сервис меняет стиль изображения на выбранный вами. Можно, например, создать абстракцию из нормального фото или превратить портрет в нечто футуристическое, сделать крутой контент для соцсетей или получить уникальные иллюстрации на сайт.

Чтобы нейросеть заработала, загрузите изображение, которое хотите изменить, и выберите стиль, который вам нужен. Потом укажите e-mail. Из-за длинной очереди обработка изображения может длиться от 2-3 минут до часа.

Я прождала больше часа, чтобы получить результат. Он появился в личном кабинете сервиса – рядом с двумя изображениями возникло третье.

Эта нейросеть от компании Product Hunt удаляет фон с изображений за 5 секунд. В компании рассказали, что используют искусственный интеллект и несколько дополнительных алгоритмов, но не раскрыли, какие именно технологии помогают обрабатывать иллюстрации.

Раньше сервис работал только с фотографиями, на которых есть люди. Сейчас автоматически распознает любые объекты на переднем плане и убирает фон сзади них. Просто загрузите изображение и получите готовую иллюстрацию без фона: обработка занимает 3-4 секунды.

В этом же сервисе полученное изображение можно редактировать. Например, стереть его часть, выбрать цвет фона или загрузить свой, восстановить определенную область фона.

Эта нейросеть подходит для создания сайтов со сложной графикой, иллюстраций к статьям и постам в социальных сетях, креативов для рекламы. Ее возможности не безграничны, но достаточны, чтобы генерировать нормальный визуальный контент.

Сервис создан российской компанией G-Core Labs на основе проекта DeOldify с открытым исходным кодом. Нейросеть умеет раскрашивать черно-белые фотографии в реалистичные цвета.

Чтобы получить готовое изображение, просто загрузите черно-белую иллюстрацию и оставьте адрес электронной почты. Обработка займет от 10 секунд до 30 минут, в моем случае письмо было на почте через 15 секунд.

Это условно бесплатный сервис. На каждой иллюстрации будет видна надпись «Created by colorize.cc», а всего можно загрузить до 50 картинок. Чтобы убрать надпись и увеличить лимит загрузок до 10 000, нужно заплатить 10 $.

Сервис создан на основе генеративно-состязательной сети. Он умеет заменять лица на фотографиях.

Нейросеть не просто заменяет лица на фото, но и сохраняет выражение лица, его цвет и другие характеристики. В ней можно заменять лица и на статуях, картинах, в кадрах из мультфильмов и скриншотах из видеоигр.

Чтобы обработать изображение, просто загрузите его или выберите подходящее из галереи сервиса. Там есть даже мемы и образы героев видеоигр, популярных мультфильмов. Потом выберите лица, которые хотите изменить, и выберите для каждого подходящее лицо из предложенных или загрузите свое изображение. Снимки получаются очень реалистичными.

В планах сервиса научить нейросеть не только заменять лица на фото, но и тела вместе с лицами на видео. А пока что он генерирует изображения с водяным знаком. Чтобы убрать его, зарегистрируйтесь и пригласите 5 друзей по реферальной ссылке. Тогда сможете скачивать готовые иллюстрации без вотермарок.

Сервис работает на основе нейронных сетей, которые учатся восстанавливать детали, опираясь на данные о часто встречающихся текстурах и объектах. Он позволяет увеличить разрешение изображения в 4 раза без потери качества.

Недавно разработчики добавили возможность увеличения разрешения до 16 раз. Но это не единственная функция сервиса. Он может добавлять текстуры, улучшать цвета, делать иллюстрации более четкими и красивыми. Просто загрузите файл и выберите, что нужно с ним сделать.

Этот сервис можно использовать, чтобы запускать кампании в рекламных сетях, имеющих жесткие ограничения. Например, если сеть не позволяет загружать креативы размером менее 1000 px по ширине, можно использовать сервис для увеличения разрешения.

Нейросеть, судя по коду на GitHub, создана жителем Нижнего Новгорода Сергеем Моругиным. Она умеет раскрашивать изображения в цвета других иллюстраций.

Ostagram очень похожа на DeepArt и Instapainting, но у нее немного другой принцип работы. Она оформляет исходное изображение не в стиле выбранной картины, а в ее цветах. Чтобы начать обработку, нужно просто загрузить или выбрать исходник и изображение, откуда нужно взять цветовую гамму.

Основная версия сервиса бесплатна, в остальном он условно бесплатный. Без денег можно получать готовые иллюстрации в разрешении максимум 600 пикселей по длинной стороне. Но, во-первых, у нас есть Let’s Enhance, а во-вторых, можно оплатить услуги сервиса. Размер изображения в версии Premium – до 700 пикселей, в версии HD – до 1 200 пикселей.

Этот сервис создан учеными из Ноттингемского университета. В качестве основы они использовали сверхточную нейросеть, использующуюся для распознавания объектов. Сервис умеет делать 3D-модели лица на примере одного фото.

Чтобы начать обработку фото, достаточно сфотографироваться или загрузить нужное изображение и подтвердить, что вы не робот. Чтобы результат был нормальным, создатели нейросети рекомендуют выбирать фото крупным планом без лишних деталей.

Обработка занимает 3-4 секунды, а сам результат можно «потрогать» мышкой или скачать в формате .obj.

Это – приложение для смартфонов Android, работающее на основе нейронных сетей. Его создала студия Prisma Labs, руководит которой бывший сотрудник Mail.ru.

Приложение работает как обычный фоторедактор: позволяет применить к сделанным фотографиям разные стили. Нужно просто выбрать, в каком стиле хотите оформить изображение. Полученное фото можно скачать или поделиться им в социальных сетях.

Приложение условно бесплатное. Можно пользоваться им как обычным фоторедактором, но самые лучшие фильтры закрыты. Чтобы открыть доступ к ним, нужно купить подписку стоимостью 119 р./месяц. Помимо закрытых фильтров, она дает доступ к новым коллекциям стилей, обработке в HD и отключает рекламу в приложении.

Еще одно приложение, на этот раз для устройств Apple. Оно умеет делать анимированные 3D-аватары и многое другое на основе одной фотографии. Разработка и поддержка работы приложения лежит на плечах компании itSeez3D.

Приложение умеет:

превращать обычные фотографии в трехмерные бюсты для аватара;

анимировать трехмерные бюсты: например, делать так, чтобы человек подмигивал или посылал воздушный поцелуй;

ставить ваш аватар на стол, пол или другую основу в режиме AR (дополненной реальности);

делать стикеры из аватаров и импортировать их в разные приложения и мессенджеры.

Чтобы начать обрабатывать снимок, достаточно загрузить его или сделать фото на камеру. Создатели сервиса рекомендуют делать фотографии в условиях хорошего освещения – так аватары и стикеры выглядят лучше. Когда выберете снимок, сможете сделать аватар, поделиться им с другом или создать свой набор стикеров.

Программа для Windows от одноименной компании Movavi работает как обычный редактор и может восстанавливать старые фото. В ее основе тоже лежат алгоритмы нейронных сетей.

Программа может скрывать царапины, восстанавливать поврежденные временем фрагменты, удалять «шумы» и даже раскрашивать черно-белые фото. Достаточно установить ее на ПК и загрузить скан-копию фото, чтобы создать, например, приятные и правдоподобные иллюстрации к заметкам об исторических событиях.

Помимо восстановления фото, программа может:

убирать лишние объекты со снимков;

делать иллюстрации более яркими;

менять цвет глаз и волос, применять макияж, удалять дефекты кожи на фото;

возвращать снимкам естественные цвета;

применять фильтры;

делать коллажи и многое другое.

Например, с помощью редактора можно готовить контент для Instagram или обрабатывать фото для сайта, чтобы они выглядели яркими и привлекали внимание пользователей.

Это десктопная программа и приложение для обработки фото. Ее создала компания Wireless Lab, руководителем которой выступает Ян Гончаров.

Face App стало очень популярным из-за возможности сделать человека на фото старым. Кроме того, приложение на основе нейросетей может:

добавить улыбку;

сделать человека на фото молодым;

добавить очки или бороду;

нанести макияж на фото;

поменять прическу;

наложить фильтры и многое другое.

По сути, это обычный фоторедактор, но с расширенным функционалом. В нем тоже есть возможность добавлять фильтры и эффекты, делать снимки размытыми и сразу публиковать их в социальных сетях или сохранять на телефон.

Приложение условно бесплатно – фото сохраняются с вотермаркой, есть PRO-функции и PRO-фильтры, недоступные сразу после скачивания. Подписка стоит 1 490 р. в год.

Может, вы тоже встречали интересные сервисы на основе нейросетей, которые могут создавать или обрабатывать изображения? Если да, поделитесь ссылками в комментариях.

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